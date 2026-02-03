ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой ВЦИОМ: почти 50% работающих россиян сталкивались со сверхурочной работой

Почти половина работающих россиян (47%) сталкивались со сверхурочной работой, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. Согласно исследованию, 30% опрошенных заявили, что в минувшем году ни разу не получали оплаты за переработки.

47% опрошенных работающих россиян говорят, что у них был опыт сверхурочной работы. Ситуация с оплатой вызывает тревогу: несмотря на то, что за сверхурочную работу законом предусмотрены повышенные выплаты, 30% работников с опытом сверхурочной работы в последние 12 месяцев утверждают, что они их не получили, и еще 13% заявили, что их доплата была меньше положенной, — говорится в сообщении.

На фоне этого россияне скептически относятся к законодательной инициативе о двукратном увеличении лимита сверхурочных работ. Число негативных оценок этой идеи (41%) превышает долю положительных (31%). Более половины респондентов (55%) полагают, что выгоду от таких изменений получат прежде всего работодатели, и лишь 14% считают, что это будет полезно для самих работников.

