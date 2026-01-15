Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:48

Опрос показал, сколько россиян хотят помогать ветеранам СВО в адаптации

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Среди жителей России почти две трети готовы участвовать в проектах, направленных на адаптацию ветеранов специальной военной операции после боевых действий, об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Опрос проводился 20 ноября 2025 года, участие в нем приняли 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

Почти две трети россиян декларируют интерес к участию в проектах, направленных на возвращение бойцов СВО к мирной жизни, — говорится в публикации.

Исследование также показало, что шесть из десяти респондентов верят в пользу и востребованность опыта ветеранов СВО в гражданских сферах. Среди россиян закрепился образ военнослужащих как носителей уникальных ценностных ориентиров. По их мнению, данный опыт важно передать подрастающему поколению.

Ранее в Русском доме на Кипре в Никосии открылась выставка «Ветераны СВО: будущее России создают герои». За границей такой проект представлен впервые. В Русском доме отметили, что каждый планшет рассказывает о поддержке ветеранов СВО на родине, включая реабилитацию и психологическую поддержку.

ВЦИОМ
опросы
СВО
военные
ветераны
дети
