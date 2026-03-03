Повторные толчки зафиксировали недалеко от побережья Сочи

Повторные толчки зафиксированы в Черном море, написал в Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. По его словам, магнитуда землетрясения составила 4,5. Толчки произошли в 23 километрах от города-курорта. При этом все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, никаких жалоб не поступало.

В 16:05 произошли повторные толчки в акватории Черного моря на удалении 23 км от сочинского побережья. Сейсмологи сообщают о магнитуде 4,5 балла. Обращений от жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Днем 3 марта в районе Сочи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясения находился в 185 километрах от Краснодара и всего в 27 километрах от курортного города. Очаг землетрясения залегал на небольшой глубине. Это позволило жителям города отчетливо почувствовать колебания земной поверхности.

Как уточнил тогда Прошунин, в результате землетрясения в Сочи никто не пострадал. По его словам, инфраструктура также не получила повреждения.