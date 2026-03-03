Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:01

Мэр Сочи назвал последствия землетрясения

Мэр Сочи Прошунин: никто не пострадал в результате землетрясения в городе

Сочи, Россия Сочи, Россия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Никто не пострадал в результате землетрясения в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его словам, инфраструктура также не получила повреждений.

Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно, — написал Прошунин.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 в районе Сочи. Эпицентр землетрясения находился в 185 километрах от Краснодара и всего в 27 километрах от курортного города.

До этого стало известно, что серия из 16 землетрясений зафиксирована у секретной базы США в Неваде, известной под названием «Объект 52». Объект известен тем, что на нем проводили испытания ядерного оружия. Магнитуда подземных толчков, продолжающихся в последние сутки, превысила 2,5. При этом землетрясения начались одновременно с атаками США и Израиля на Иран.

В конце февраля землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Россия
Сочи
землетрясения
пострадавшие
