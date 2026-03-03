Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:52

Новый удар Израиля привел к гибели 13 военных на иранской авиабазе

Tasnim: 13 иранских военных погибли при ударе Израиля по авиабазе в Кермане

Истребитель F-15I ВВС Израиля Истребитель F-15I ВВС Израиля Фото: Yin Bogu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Не менее 13 иранских военных погибли при ударе Израиля по авиабазе в Кермане на юго-востоке республики, сообщило агентство Tasnim. Кроме того, 18 солдат стали жертвами атаки Тель-Авива на провинцию Мазандаран.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. По ее данным, войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

До этого иранские военные отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 в результате комбинированной атаки на объекты Соединенных Штатов в ОАЭ. Удар был нанесен по местам сосредоточения полутора сотен военнослужащих США в арабской стране.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война между Израилем и Ираном не будет продолжаться бесконечно. По его мнению, конфликт разрешится в результате быстрых и решительных действий.

