03 марта 2026 в 11:12

В Госдуме заявили, что Иран нанес США сравнимое с Перл-Харбором поражение

Депутат Попов: США получили самый болезненный удар со времен Перл-Харбора

Запуск ракет Корпусом стражей исламской революции Ирана Запуск ракет Корпусом стражей исламской революции Ирана Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты получили самый болезненный урон со времен Перл-Харбора, «пропустив» удары Ирана по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Ираке, заявил депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале. По словам политика, казавшаяся неуязвимой военная машина переживает серьезные жертвы и разрушения.

Еще никогда со времен Перл-Харбора США не пропускали настолько мощных и болезненных ударов по своей военной инфраструктуре. Так что «шок в Пентагоне», о котором пишет WP, легко объясним фактами из короткой, но переполненной насилием истории Америки, — написал Попов.

Депутат добавил, что иранский ответ на агрессию США уже вошел в историю. По его словам, то же самое можно сказать о растерянности Пентагона.

Ранее иранские военные отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 военнослужащих в результате комбинированной атаки на объекты Соединенных Штатов в Дубае. Удар был нанесен по местам сосредоточения полутора сотен бойцов ВС США в Объединенных Арабских Эмиратах.

