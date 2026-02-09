Военные провокации президента Украины Владимира Зеленского для пиара ВСУ могут привести к поражению Киева из-за мощного ответа России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. По его словам, речь идет о последствиях разрушения энергетических и тепловых мощностей страны и ослабления украинской армии.

Итак, Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов. И теперь у украинцев нет возможности защититься от этого, — отметил он.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский настаивает на встрече с президентом России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности такой встречи нет.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.