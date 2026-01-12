Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:28

В Минобороны раскрыли цель удара «Орешником»

ВС России ударом «Орешника» вывели из строя Львовский авиаремонтный завод

Фото: МО РФ
Российская армия ударом ракетного комплекса «Орешник» в ночь на 9 января поразила Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, там обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности.

С применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, — сказано в сообщении.

Также на заводе ремонтировали и обслуживали авиационную технику ВСУ, в том числе переданные Западом самолеты F-16 и МиГ-29. ВС России ударом «Орешника» поразили производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктуру заводского аэродрома.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что Вооруженные силы России могут освободить город Орехов в Запорожской области уже к началу весны. По его словам, это откроет возможность для дальнейшего продвижения армии РФ к административному центру региона. Он отметил, что и на других участках фронта также ожидается наступление российских войск.

ракета «Орешник»
заводы
Минобороны
поражения
удары
