Российская армия ударом ракетного комплекса «Орешник» в ночь на 9 января поразила Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, там обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности.

С применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, — сказано в сообщении.

Также на заводе ремонтировали и обслуживали авиационную технику ВСУ, в том числе переданные Западом самолеты F-16 и МиГ-29. ВС России ударом «Орешника» поразили производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктуру заводского аэродрома.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что Вооруженные силы России могут освободить город Орехов в Запорожской области уже к началу весны. По его словам, это откроет возможность для дальнейшего продвижения армии РФ к административному центру региона. Он отметил, что и на других участках фронта также ожидается наступление российских войск.