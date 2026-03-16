КСИР подорвал боевую «кормушку» американской армии в ОАЭ КСИР ударил по складу боеприпасов на военной базе Ад-Дафра в ОАЭ

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ударили по складу боеприпасов на территории американской базы Ад-Дафра в ОАЭ, передает телеканал SNN. В сообщении утверждается, что на объекте произошел мощный взрыв.

После взрыва военные США были вынуждены передислоцировать истребители с базы и разместить их на других площадках. Официальных подтверждений этой информации со стороны США не приводится.

Авиабаза Ад-Дафра расположена примерно в 30 километрах от Абу-Даби и используется ВВС США совместно с вооруженными силами ОАЭ. На объекте размещаются истребители, разведывательные самолеты и беспилотники, она играет важную роль в операциях США на Ближнем Востоке. База считается одним из ключевых элементов американского военного присутствия в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), получивший повреждения во время операции на Ближнем Востоке, находится у побережья Омана в Аравийском море. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — перенаправили в Красное море.