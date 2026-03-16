Москвичам рассказали, какую погоду ожидать в ближайшее время Синоптик Позднякова: в Москве с 16 по 22 марта 2026 года будет аномальное тепло

В Москве и Подмосковье с 16 по 22 марта 2026 года будет стабильная и аномально теплая погода, заявила в беседе с RTVI синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, на текущей неделе не ожидается никаких осадков. Днем и ночью в столичном регионе будет переменная облачность.

Характер погоды у нас практически не изменится, ее будет по-прежнему определять антициклон. То есть фон атмосферного давления в течение всей недели будет повышенным. Не исключено, что 16 и 17 марта мы можем перекрыть или приблизиться к прежним рекордам максимальной температуры воздуха, — рассказала Позднякова.

В Москве температура воздуха ночью будет в пределах от нуля до минус трех градусов, а внутри Садового кольца и вовсе останется положительной. В области столбики термометра могут показать до минус шести градусов. Днем этот показатель будет стабильно составлять плюс 10-12 градусов, что на шесть-семь градусов выше климатической нормы.

Ранее в Москве был зафиксирован третий температурный рекорд за прошедшую неделю. В субботу, 15 марта, воздух в столице прогрелся до плюс 9,9 градуса.