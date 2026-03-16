16 марта 2026 в 14:10

Появилось видео дрейфующего в водах Мальты газовоза Arctic Metagaz

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Появилось видео дрейфующего в Средиземном море российского газовоза Arctic Metagaz, который атаковали украинские безэкипажные катера. На кадрах видно, что судно сильно повредил огонь — в некоторых местах оно даже почернело. По данным Marine Traffic, сейчас танкер дрейфует у побережья Мальты.

Власти островного государства предупредили судоходные компании держаться от газовоза на расстоянии не менее пяти морских миль (около 9,2 километра). Отмечается, что Arctic Metagaz «лишен возможности управляться». Танкер не подает сигналы ни днем, ни ночью, проход вблизи него запрещен.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство считает нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море террористическим актом и военным преступлением. Она добавила, что никто из стран — членов Евросоюза не осудил произошедшее.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов выразил мнение, что России нужно досрочно уйти с рынка Европы после нападения ВСУ на газовоз. По его словам, сегодня отечественная газовая отрасль переориентируется на другие рынки, прежде всего на Китай.

