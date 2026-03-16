Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки Минобороны сообщило о ликвидации 494 БПЛА за сутки

Российская противовоздушная оборона перехватила 494 БПЛА украинской армии за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и различную боевую технику.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 494 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отмечается в сообщении.

В ночь на 16 марта ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ. При этом 46 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области — 38. В Ярославской области перехватили 11 аппаратов, восемь — в Калужской области.

Также дроны нейтрализовали и в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что из-за атаки ВСУ получило повреждения промышленное предприятие. По его словам, производственный процесс частично приостанавливался, но сейчас возобновлен. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Тем временем жители Киева засняли пролетевшую над украинской столицей ракету оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Очевидцы утверждают, что случилось это утром 16 марта. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.