В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ

Промышленное предприятие получило повреждения в Воронежской области из-за атаки ВСУ, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, производственный процесс частично приостанавливался, но сейчас возобновлен. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия, — написал Гусев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ за ночь в российских регионах. При этом 46 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Кроме того, 38 беспилотников сбили в Брянской области, 11 — в Ярославской области, восемь — в Калужской области.

До этого возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА. Там отметили, что никто не пострадал. В оперштабе добавили, что в тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.