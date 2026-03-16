В России резко выросло число врачей Голикова сообщила о росте числа врачей в России на 20 тыс. за 2023–2025 годы

В России зафиксирован устойчивый прирост медицинских кадров: за период с 2023 по 2025 год количество врачей увеличилось примерно на 20 тыс. человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на форуме «Здоровое общество», которое транслировалось во «ВКонтакте». Она уточнила, что только в 2025 году ряды российских докторов пополнили 7 тыс. специалистов.

В последние два года несколько все-таки удалось достигнуть перелома. И после 2022 года в России отмечается стойкий рост врачей — около 20 тыс. за 2023–2025 годы, в том числе 7 тыс. в 2025 году, а с 2025 года мы фиксируем и увеличение фельдшеров и медсестер — 7,5 тыс., — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что в России удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения, при этом в 18 регионах зафиксирован положительный прирост. По ее словам, демографическая динамика демонстрирует устойчивость, несмотря на общемировые тенденции.

Прежде член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что повышение уровня рождаемости и увеличение доходов граждан станут главными направлениями работы правительства РФ в 2026 году. Эти приоритеты вытекают из национальных проектов и указа президента.