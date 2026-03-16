Россиянка пять дней искала сына, чье тело все это время лежало в ее шкафу

В Екатеринбурге разыскивают 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве младшего брата, сообщает MK.RU. Тело 33-летнего погибшего обнаружила их мать в собственном шкафу спустя пять дней после трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на улице Мира. Между братьями вспыхнул конфликт, в ходе которого старший нанес младшему смертельные травмы. Чтобы скрыть улики, он спрятал тело в шкафу и скрылся в неизвестном направлении.

Все это время мать погибшего разыскивала сына, обращаясь в полицию и к знакомым. Страшную находку женщина сделала сама, почувствовав трупный запах из шкафа. После случившегося ей потребовалась медицинская помощь.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, которые установят точную причину смерти и время ее наступления. Подозреваемый объявлен в розыск, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и соседи для установления всех обстоятельств трагедии.

