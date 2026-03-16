Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 13:56

Россиянка пять дней искала сына, чье тело все это время лежало в ее шкафу

В Екатеринбурге мать пять дней прожила с телом сына в собственном шкафу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Екатеринбурге разыскивают 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве младшего брата, сообщает MK.RU. Тело 33-летнего погибшего обнаружила их мать в собственном шкафу спустя пять дней после трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на улице Мира. Между братьями вспыхнул конфликт, в ходе которого старший нанес младшему смертельные травмы. Чтобы скрыть улики, он спрятал тело в шкафу и скрылся в неизвестном направлении.

Все это время мать погибшего разыскивала сына, обращаясь в полицию и к знакомым. Страшную находку женщина сделала сама, почувствовав трупный запах из шкафа. После случившегося ей потребовалась медицинская помощь.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, которые установят точную причину смерти и время ее наступления. Подозреваемый объявлен в розыск, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и соседи для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее тела матери и двоих ее детей нашли закопанными в лесу в штате Алабама спустя полтора месяца после их исчезновения. Журналисты уточнили, что все трое пропали 31 января.

убийства
Свердловская область
Екатеринбург
уголовные дела
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Лавров ответил на вопрос об участии кенийцев в СВО
Появилось видео дрейфующего в водах Мальты газовоза Arctic Metagaz
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.