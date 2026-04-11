Под арест попала банда, державшая в страхе целый город почти 30 лет

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, которое промышляло на территории города почти 30 лет, сообщил руководитель свердловского управления СК России Богдан Францишко РИА Новости. По его словам, с 1997 года банда занималась вымогательством и организацией проституции, в том числе с участием несовершеннолетних.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе в отношении пяти местных жителей, — отметил Францишко.

По словам правоохранителя, в зависимости от роли участников подозревают в создании преступного сообщества и участия в нем. Также одному из фигурантов предъявили обвинение в умышленном убийстве двух человек и покушении на умышленное убийство.

Ранее в Оренбургской области задержали четверо участников ОПГ, двое из которых являются адвокатами. По информации пресс-службы СК России, им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой в крупном размере. По версии следствия, в 2024 году подозреваемые образовали юрлицо, с помощью которого имитировали оказание юридической помощи бойцам, их родственникам и близким.