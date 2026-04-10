Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:51

В Оренбуржье пресекли деятельность ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Оренбургской области задержаны четверо участников ОПГ, двое из которых являются адвокатами, сообщает пресс-служба СК России. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой в крупном размере.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые создали ОПГ в Оренбурге. Они образовали юрлицо, с помощью которого имитировали оказание юридической помощи бойцам, их родственникам и близким.

Злоумышленники вводили людей в заблуждение относительно своей компетенции по вопросам увольнения военнослужащих со службы и похищали их деньги. Похищенные средства передавались двум активным участникам группы, которые распределяли доход между всеми членами. По итогам 36 обысков изъяты более 2 млн рублей, дорогостоящие машины, средства связи и документация, подтверждающая причастность фигурантов.

Ранее суд вынес приговоры банде лжеполицейских в Челябинске, которые обложили данью торговцев. Организатор схемы получил 10 лет строгого режима, двое других — по девять и восемь с половиной лет.

До этого Верховный суд РФ окончательно утвердил пожизненный срок для Аслана Гагиева по кличке Джако, признанного виновным в организации одной из крупнейших банд киллеров в стране. За «главным киллером страны» и созданным им преступным сообществом числятся десятки убийств политиков, бизнесменов и силовиков, совершенных с 2004 года.

Регионы
Оренбургская область
ОПГ
участники СВО
Самое популярное
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.