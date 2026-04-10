В Оренбуржье пресекли деятельность ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО

В Оренбургской области задержаны четверо участников ОПГ, двое из которых являются адвокатами, сообщает пресс-служба СК России. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой в крупном размере.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые создали ОПГ в Оренбурге. Они образовали юрлицо, с помощью которого имитировали оказание юридической помощи бойцам, их родственникам и близким.

Злоумышленники вводили людей в заблуждение относительно своей компетенции по вопросам увольнения военнослужащих со службы и похищали их деньги. Похищенные средства передавались двум активным участникам группы, которые распределяли доход между всеми членами. По итогам 36 обысков изъяты более 2 млн рублей, дорогостоящие машины, средства связи и документация, подтверждающая причастность фигурантов.

