26 февраля 2026 в 15:13

Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме

Верховный суд оставил приговор главарю банды киллеров Гагиеву в силе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава преступной группировки Аслан Гагиев, также известный как Джако, проведет остаток жизни в тюрьме, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда России. Судьи утвердили пожизненное заключение для Джако, обвинявшегося в организации преступного сообщества, убийстве двух и более лиц, а также в создании трех банд и незаконном обороте оружия.

Гагиева считают организатором одной из крупнейших преступных группировок в стране. Она была основана в 2004 году и известна многочисленными убийствами. Жертвами членов банды Джако стали политики, предприниматели и сотрудники правоохранительных органов.

В 2023 году Южный окружной военный суд признал Гагиева виновным в совершении преступлений и приговорил к пожизненному сроку. Адвокат подсудимого же пытался оспорить приговор.

Рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденного, коллегия по делам военнослужащих [Верховного суда РФ] сочла меру наказания в виде пожизненного лишения свободы соразмерной совершенным деяниям и оставила в силе вынесенные судебные акты, — говорится в заявлении пресс-службы Верховного суда РФ.

Ранее главарю Лобненского ОПГ Владимиру Бардину вменили 17 эпизодов хищений денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту Шереметьево. Он содержится в СИЗО и не признает вину. Жертвами они в основном выбирали участников СВО, которые следовали через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений.

приговоры
суды
банды
преступность
