25 февраля 2026 в 08:03

Сына главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главарю Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину вменяют 17 эпизодов хищений денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На данный момент он содержится в СИЗО, вину не признает.

4 декабря 2025 года Бардину В. И. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (17 преступлений) УК РФ, — отмечается в документе.

Лобненское ОПС Игоря Бардина — отца Владимира Бардина — появилось в 90-е годы. А преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. Жертвами они в основном выбирали военнослужащих — участников СВО, которые следовали через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений.

Ранее суд в Челябинской области назначил от 10,5 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима четверым участникам преступной группировки. На протяжении длительного времени они совершали грабежи, вымогательства, разбойные нападения, а также похищали и запугивали предпринимателей.

