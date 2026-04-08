08 апреля 2026 в 10:47

ОПГ лжеполицейских осудили в российском регионе

Суд вынес приговор членам банды лжеполицейских в Челябинске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд вынес приговоры банде лжеполицейских в Челябинске, которые обложили данью торговцев. Организатор схемы получил 10 лет строгого режима, двое других — по девять и восемь с половиной лет, передает «Коммерсант».

В 2024 году сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили преступную группировку, участники которой использовали поддельные удостоверения сотрудников полиции и специальные автомобильные номера. Под видом проведения оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом табачной продукции они совершали кражи и разбойные нападения на жителей Челябинска. В результате их действий были похищены сигареты и деньги на общую сумму около 1 млн рублей. В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее стало известно, что Верховный суд России окончательно утвердил пожизненный срок для Аслана Гагиева по кличке Джако, признанного виновным в организации одной из крупнейших банд киллеров в стране. За «главным киллером страны» и созданным им преступным сообществом числятся десятки убийств политиков, бизнесменов и силовиков, совершенных в период с 2004 года.

