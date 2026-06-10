Суд не стал лишать свободы россиянку, хранившую в диване тело дочери Женщина из Башкирии не сядет в тюрьму за хранение тела умершей дочери в диване

В Челябинске суд вынес приговор женщине, хранившей в диване тело пятилетней дочери, пишет ИА Регнум. Ее подозревали в умышленном убийстве, но статью переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Подсудимую приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы и освободили из‑под ареста.

Как пишет источник, 44‑летняя Элла (имя изменено) вернулась в Учалы, где должна регулярно отмечаться в полиции. По информации агентства, следствие не нашло доказательств того, что женщина умышленно убила свою пятилетнюю дочь.

Тело ребенка нашли в ноябре 2025 года. Мать погибшей незадолго до этого внезапно съехала с арендованной квартиры. Собственники жилья, почувствовав трупный запах, сделали страшную находку в диване. Женщина пыталась скрыться в Башкирии, откуда приехала с дочерью за пару месяцев до трагедии, но ее задержали.

Изначально судмедэксперты обнаружили на теле девочки повреждения, похожие на колото‑резаные раны. Однако позже дополнительные экспертизы показали, что эти следы не имеют отношения ни к оружию, ни к криминалу. Оказалось, девочка случайно утонула в ванной. Мать, испугавшись, не стала вызывать экстренные службы.

Несколько недель женщина прожила в квартире рядом с телом ребенка, спала с ней на одном диване. Когда тело начало издавать трупный запах, женщина переместила ее в диван и покинула квартиру, — сообщил источник.

Ранее в Кировской области пьяная мать убила двухмесячного сына, а ее сожитель помог спрятать тело в хозпостройке. По версии следствия, ночью 1 июня в одном из домов Котельнича 20-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила по голове своего двухмесячного сына.