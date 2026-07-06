Умер экс-следователь по особо важным делам Генпрокуратуры

MK.RU в Telegram-канале сообщает, что в Москве погиб отставной следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Юрий Мартышин. По сведениям МК.RU, ночью 6 июля 73-летнего мужчину нашли мертвым в квартире на Изюмской улице. Согласно публикации канала, он мог покончить с собой.

Карьера Мартышина началась в Воркуте, где в 1993 году он расследовал дело об убийстве начальника участка шахты «Воргашорская», его жены и детей. Позднее он был переведен в Москву и занимался рядом резонансных дел, включая расследование теракта на Котляковском кладбище в 1994 году и дело холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского.

Ранее сообщалось, что почетный президент Единой лиги ВТБ, бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Подробности его смерти не раскрываются.

До этого сообщалось, что в возрасте 79 лет скончался экс-губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев. Он возглавлял регион с 1996 по 2011 год, отработав четыре срока подряд. После этого стал депутатом Госдумы шестого созыва от партии «Единая Россия».