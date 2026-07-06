Россиянин жестоко расправился с двумя женщинами, орудуя доской и зубилом

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06 июля 2026 в 17:46

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Житель Башкирии до смерти забил знакомую и ее мать доской и зубилом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Житель Бураевского района Башкирии забил до смерти знакомую и ее 77-летнюю мать доской и зубилом, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, подозреваемый уже задержан и заключен под стражу.

По данным следствия, инцидент произошел во время совместного застолья, где компания распивала алкоголь. Мужчина начал злоупотреблять спиртным, хозяйка дома попросила его прекратить и закончить встречу, однако он отказался уходить. Предполагается, что после этого он напал на женщину, а затем — на ее пожилую мать. Орудия нападения убийца спрятал и скрылся с места происшествия.

Ранее жителя Башкирии задержали по подозрению в убийстве женщины, чье тело было обнаружено в реке Урал в Челябинской области. По версии следствия, конфликт между знакомыми возник на почве ревности и перерос в ссору, после которой было совершено преступление.

Между тем в Одессе суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, признанного виновным в изнасиловании и убийстве семилетней девочки. Обвиняемый пытался симулировать невменяемость во время следствия, однако экспертиза не подтвердила его версию.

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