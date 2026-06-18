Изнасиловал и спрятал в подвале: украинец-наркоман убил семилетнюю соседку

В Одессе к пожизненному сроку приговорили педофила, который изнасиловал и убил семилетнюю соседку. Мужчина пытался сыграть безумца во время следствия, но экспреты его раскусили. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Друг детворы

В июне 2025 года в одном из дворов в Одессе семилетняя девочка каталась на самокате у подъезда. В это время за ней наблюдал сосед. 32-летний мужчина жил в том же дворе. Местные рассказывали, что он всегда был на короткой ноге с детворой.

«Человек заранее выстраивал доверие с местными детьми, он заводил с ними разговоры на улице, угощал сладостями, катал на велосипеде и показывал видео с котом в телефоне», — рассказали в офисе генерального прокурора Украины.

Для семилетнего ребенка наличие кота дома у мужчина оказалось безотказной приманкой. Увидев добродушного соседа, девочка даже не подумала насторожиться, когда сосед предложил зайти к нему в квартиру, чтобы поиграть с четырехлапым.

«Крупногабаритный груз»

Так девочка оказалась в квартире педофила. Мужчина изнасиловал ребенка, а после убил малышку.

Пока родители искали пропавшего ребенка, а двор обшаривали волонтеры и полиция, сосед уничтожал следы своего преступления. Как потом рассказывали участники поисковых операций, никто не замечал за мужчиной чего-то подозрительного. Разве что в некоторые моменты он был слишком суетлив.

Фото: Прокуратура Украины

В злополучный день душегуб завернул тело семилетней девочки в пищевую пленку, спрятал в сумку, а затем в картонную коробку.

Ему предстояло избавиться от «улики». Он вызвал такси, заранее предупредив водителя, что потребуется свободное место для «крупногабаритной коробки».

Чтобы при транспортировке тело не издавало звуков, которые могли бы насторожить таксиста, он обложил его пустыми стеклянными бутылками. Звон стекла должен был заглушить любой шорох. Доехав до другого дома, он спокойно выгрузил коробку и спрятал ее в подвале.

Употреблял наркотики

Когда личность убийцы была установлена, а доказательства собраны, в зале суда обвиняемый избрал такую меру защиты: заявил, что не помнит факта изнасилования, попытавшись списать свою жестокость на состояние измененного сознания. В день преступления он употреблял запрещенные вещества.

Однако попытка сослаться на амнезию не помогла насильнику. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза констатировала: подсудимый был полностью вменяем на момент совершения преступления. Он осознавал каждое свое действие, четко контролировал ситуацию и так же хладнокровно планировал сокрытие тела, как и само убийство.

Суд, не найдя обстоятельств, смягчающих вину, назначил фигуранту высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы.

«Дело о жестоко и цинично оборванной детской судьбе сегодня завершилось пожизненным лишением свободы для виновного. Только максимальная мера наказания может гарантировать, что такие лица не выйдут на свободу и не совершат преступления повторно, забирая самое ценное — детские жизни», — прокомментировал решение суда старший группы прокуроров, руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток, поддерживавший публичное обвинение.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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