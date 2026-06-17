Зарубил тунеядца-алкоголика: пенсионер убил пьющего сына топором

Под Калугой отец-пенсионер расправился с сыном-тунеядцем. Отпрыск не только не работал, но и злоупотреблял алкоголем. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Конфликт, который тянулся годами

В небольшом городе Малоярославце Калужской области многолетний семейный конфликт закончился трагедией. По данным следствия, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно были напряженные отношения.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пенсионер был недоволен образом жизни сына. Тот нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Из-за этого между родственниками регулярно возникали ссоры.

Накануне трагедии конфликт вспыхнул вновь. По информации источника, сын оскорбил отца, после чего отправился спать.

Ночная расправа

Ночью 16 июня 2026 года мужчина воспользовался тем, что сын спал и не мог дать отпор при нападении. Вооружившись топором, он подошел к кровати и нанес несколько ударов по голове.

Полученные травмы оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте, не приходя в сознание.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Предварительно установлено, что около 5 часов 30 минут 16 июня 2026 года на почве бытового конфликта в квартире в городе Малоярославце 75-летний мужчина нанес несколько ударов топором своему сыну», — рассказали в региональной прокуратуре.

Явка в полицию и уголовное дело

После произошедшего пенсионер не стал скрываться. По данным Следственного комитета, он самостоятельно пришел в отдел полиции и рассказал о случившемся.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили комплекс судебных экспертиз.

Против пенсионера завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу.

Санкция вменяемой статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Вероятно, отягчающим обстоятельством станет то, что убийство произошло в момент, когда потерпевший спал. Между ссорой и убийством прошло некоторое время, что может свидетельствовать о том, что обвиняемый не действовал в момент аффекта. При этом суд может учесть явку с повинной, активное содействие расследованию, отсутствие попыток скрыться или уничтожить доказательства, а также преклонный возраст и состояние здоровья. Если будет доказано, что сын ранее применял насилие к отцу, то это может быть расценено судом как смягчающее обстоятельство.

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