«Белый вагон» в подмосковной электричке: как суд наказал юных скинхедов

Два года назад в подмосковной электричке группа молодых людей напала на мигранта, избила его и забрала телефон. Нападение снимали на видео, а его участники называли произошедшее «белым вагоном» по аналогии с похожими акциями скинхедов из девяностых и нулевых. Спустя полтора года суд вынес приговоры восьми фигурантам дела. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Белый вагон»

Вечером 18 мая 2024 года около 15 молодых людей собрались на Ярославском вокзале в Москве. Как пишет издание MSK1.RU, кто-то из компании предложил напасть на случайного мигранта. В националистической среде такие нападения называли «белым вагоном». Молодые люди сели в электричку, затем пересели на поезд Фрязино — Москва и стали искать подходящую жертву.

В одном из вагонов они заметили молодого человека азиатской внешности. Ильгиз (имя изменено) сидел у окна и смотрел фильм на экране телефона в наушниках. По показаниям одного из фигурантов, парень по прозвищу Штык предложил сначала распылить в лицо незнакомцу перцовый баллончик, а затем избить его.

После этого Ильгиза залили перцовым газом. Молодого человека били руками и ногами. Во время нападения он выронил телефон. Один из нападавших подобрал его, после чего компания ретировалась.

Свидетелем избиения стала пассажирка электрички. Испугавшись, она ушла из вагона и позже сообщила о произошедшем в полицию.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

После нападения

Позже Ильгиз рассказал, что в тот вечер возвращался домой от матери. Его внимание было полностью поглощено фильмом в смартфоне, и в какой-то момент он просто увидел перед собой молодого человека в маске с баллончиком. За ним стояли еще несколько человек. После в его глаза попала струя газа, и он почти ничего не видел, только закрывал голову руками, пытаясь защититься от ударов.

Во время избиения молодой человек услышал, как кто-то приказал забрать его телефон. Затем нападавшие скрылись.

Пострадавший смог выйти на платформу. Там ему помогла незнакомая женщина, которая вызвала скорую помощь. Ильгиза доставили в больницу, однако он уехал домой, не дожидаясь лечения. Несмотря на то что напала на него целая толпа, он получил лишь ссадины.

Спустя некоторое время коллега Ильгиза обнаружил в социальных сетях видеозапись избиения. Ролик распространился по националистическим пабликам.

Следствие установило, что нападение было заранее спланировано и совершено по мотивам национальной ненависти. В телефонах фигурантов нашли переписки с упоминанием националистических взглядов и выражениями, связанными с праворадикальной средой. Один из обвиняемых признал, что придерживается крайне правых взглядов и считает себя скинхедом. Свидетельницы также рассказывали о националистических убеждениях участников компании.

Суд и приговоры

На скамье подсудимых оказались восемь человек. Дело Штыка, который сотрудничал со следствием, выделили в отдельное производство.

По версии следствия, именно он рассказал о подготовке нападения и роли каждого из участников. Согласно его показаниям, компанию объединяла неприязнь к людям нерусской национальности. Он также утверждал, что идея устроить «белый вагон» исходила от одного из совершеннолетних фигурантов — Данила Петухова, а во время нападения именно Петухов предложил забрать телефон потерпевшего.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сам Петухов вину в грабеже отрицал. На суде он заявлял, что не бил иностранца, не знал значения выражения «белый вагон» и не придерживается идей национального превосходства.

Другой совершеннолетний фигурант, Руслан Калюжный, рассказал, что участники группы и раньше обсуждали нападения на людей кавказской и азиатской внешности. По его словам, все понимали значение термина «белый вагон», а повод для нападения в тот день был выдуман. Обращались друг к другу участники группы по прозвищам, которые тоже были очень характерными: Штык, Москаль, Ликер, Поляк, Пеший, Боня, Мать, Ласка, Зоха, Гэц, Изюм, Маньяк, Красный, Банхедов.

В конце 2025 года суд вынес приговоры. Данил Петухов получил три с половиной года колонии общего режима за хулиганство и грабеж. Руслана Калюжного приговорили к трем годам колонии за хулиганство. Адвокаты просили смягчить наказание, но безуспешно.

Еще шесть фигурантов, которые на момент преступления были несовершеннолетними, получили по два года условно. Их показания различались в деталях. Одни утверждали, что участвовали в нападении, другие говорили, что лишь стояли в стороне или имитировали удары. При этом из материалов дела следует, что в компании были не только юноши, но и девушки, и одна из них во время избиения ударила Ильгиза ногой по голове.

О пострадавшем известно, что он является уроженцем Киргизии. После пережитого нападения он покинул Россию.

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