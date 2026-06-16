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16 июня 2026 в 15:14

Изнасиловал в кустах у супермаркета: в Туле поймали рецидивиста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Туле рецидивист проведет ближайшие два месяца в следственном изоляторе по обвинению в изнасиловании с угрозой убийством. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Случайное спасение

По версии следствия, 9 июня в вечернее время 37-летний туляк, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел со спины к 43-летней местной жительнице.

Приставив к ее горлу нож и угрожая перерезать его, он отвел женщину в кусты, расположенные за продуктовым магазином «Дикси» на улице Полюсной. Там, продолжая угрожать убийством, мужчина насиловал женщину до тех пор, пока на ситуацию не обратили внимание случайно проходившие мимо граждане.

Когда очевидцы окликнули насильника, женщине удалось спастись бегством, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Сам преступник тоже ретировался с места.

Задержали через несколько часов

Привокзальный районный суд Тулы удовлетворил ходатайство органов следствия о заключении обвиняемого под стражу. В течение двух месяцев, пока идет следствие по делу, мужчина будет находиться в следственном изоляторе. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Издание MySlo отмечает, что женщина сразу же обратилась за помощью в полицию. Насильник был задержан через несколько часов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый срок

Действия подозреваемого подпадают под санкцию п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Наказание по этой норме закона предполагает лишение свободы на срок от четырех до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Учитывая, что мужчина ранее уже был судим, против него может быть использована самая строгая мера наказания.

Подписчики паблика «Тула Жесть» единогласно осудили насильника, пожелав ему самого строгого наказания. Однако одна из комментаторов выразила недоумение, почему преступник не подумал о своем здоровье перед надругательством.

«Вот мне непонятно, когда мужикам лишь куда бы сунуть! Они о здоровье своем не задумывались? А может, она ВИЧ-инфицированная, может, еще что? Или две минуты кайфа все решают? Ведь новый не вырастет», — недоумевает пользовательница под ником Танюшка Борисова.

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