Выбросил в пакете: диабетик-садит убил беременную жену и сам впал в кому

Выбросил в пакете: диабетик-садит убил беременную жену и сам впал в кому

Утром 9 мая 2021 года 38-летняя врач-педиатр Екатерина Ласкар вернулась домой после ночного дежурства. Через несколько часов она должна была встретиться с подругами на фотосессии, а затем уйти в отпуск. Но на встречу Екатерина не приехала. Ее телефон нашли в электричке, а сама женщина бесследно исчезла. NEWS.ru рассказывает, как далее развивалась эта история.

Жена-педиатр и муж-домохозяин

Екатерина Ласкар вместе с двумя детьми и мужем Максимом Жаглиным жили в поселке Оредеж Ленинградской области. Переехала она туда из Санкт-Петербурга, чтобы работать педиатром. Но при этом взяла ипотеку в Северной столице.

Максим большую часть совместной жизни был домохозяином. Всего несколько месяцев он проработал на местном водоканале и периодически снимался в массовках кино. Все финансовые обязанности лежали на плечах у Екатерины — от пропитания до содержания машины.

Максим занимался детьми, помогал по хозяйству. Подруга Екатерины Олеся Зайцева в интервью Елене Погребижской призналась, что поначалу мужчина производил положительное впечатление — казался участливым отцом.

Вывез голую на трассу

Но постепенно Екатерина начала рассказывать подругам на работе о другой стороне семейной жизни. Муж ревновал ее, постоянно контролировал, звонил по нескольку раз подряд, подозревал в изменах и устраивал скандалы.

«Получается, она часто на работе, а там же коллеги-доктора. И он считал, что она ему изменяет: „Ты постоянно на работе, ночные смены, у тебя там есть мужики, ты там с ними встречаешься, никуда ты не ездишь на работу“», — пересказывает доводы Максима Олеся.

Со временем контроль перерос в насилие. Екатерина рассказывала подругам, что однажды во время совместного отпуска на юге России муж раздел ее догола, вывез ночью на трассу во время ливня и пытался оставить там одну.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Он ее вывез на трассу. И начал вытаскивать, выкидывать из машины. Ночь, темно, ливень. И выбрал дорогу, где мало машин. Но в это время проезжал мужчина, увидел, остановился, навешал ему. Екатерину закутал, замотал, забрал от него», — вспоминает Олеся.

Также Екатерина рассказывала подругам, как однажды Максим ворвался к ней в ванную и пытался утопить ее. Спасла девушку мать, которая остановила зятя. Тот пытался убедить тещу, что супруга всего лишь поскользнулась и он пытался ей помочь.

В другой раз Екатерина явилась на работу в больницу и пожаловалась подругам, что у нее болит все тело после очередных побоев. Те уговорили ее пройти рентгенографию. Врачи обнаружили у женщины серьезные травмы, в том числе переломы ребер. Тогда Екатерина написала заявление в полицию и подала на развод.

Супруги официально развелись. Однако Максим убедил бывшую жену позволить ему остаться в квартире, ссылаясь на отсутствие жилья и необходимость помогать с детьми. Заявление девушка забрала.

Инсулин против супруги

Чаще всего Максим давил на жалость, сетуя на здоровье. У мужчины диабет первого типа — он постоянно нуждался в уколах инсулина. И однажды садист использовал свое лекарство против супруги.

«Утром она постучалась ко мне в дверь, говорит: „Смотри, что со мной“. А я слышу, что она как-то не так говорит, у нее полтела онемело, губа не двигается. А он такой спокойный: „Да ничего у нее нет, все пройдет!“ Думали, инсульт. Повезли в Лугу, в больницу, но там врачи не могут ничего найти. Похоже, пока она спала, он вкалывал ей инсулин», — рассказывает Олеся.

После, когда все симптомы прошли, Екатерина рассказала подругам про другой странный случай. Девушка проводила вечер с мужем и в какой-то момент отключилась. Все, что происходило, после этого она не помнит. Но позже Максим показал ей компромат, который сделал за это время.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Они как-то с ним посидели и она ничего не помнит. И он ей потом присылал фотографии непристойные. То есть он ее всяко-разно ставил там, извините меня, и делал фотографии, потом пытался ими ее шантажировать. Чтобы вернулась обратно. Может быть, и деньги спрашивал», — предполагает Олеся.

Исчезновение после ночного дежурства

Мирного сожительства между бывшими супругами так и не вышло. После очередных побоев Екатерина выгнала Максима и тот уехал из Оредежа. Он даже нашел работу при храме и завел анкету на сайте знакомств, где писал: «Мне не хватает женского сердца. Хочу найти ту самую для брака, рождения и воспитания детей и для занятий спортом».

У Екатерины началась новая спокойная жизнь и даже появился новый ухажер. Примерно спустя год после развода девушка узнала, что беременна от нового избранника. И тут, когда она была на третьем месяце, Максим вновь появился. Сначала под предлогом общения с детьми, а затем Екатерина рассказала коллегам, что дома стали происходить странные вещи.

«Она говорит: „Олеся, у меня такое ощущение, как будто у меня в квартире кто-то бывает. Как будто кто-то ходит“. А квартира-то маленькая, две комнаты, кухня, кладовка. И ощущение, что кто-то что-то берет, перекладывает», — пересказывает подруга.

Уже позже следствие установило, что Максим, у которого не было своих ключей от квартиры, взял во время одной из встреч их у сына и сделал дубликат.

По версии следствия, в начале мая он спланировал свое преступление. 8 мая Екатерина работала ночным дежурным педиатром. Вечером она переписывалась с подругой Олесей и обсуждала предстоящую встречу. Максим же должен был заехать за детьми и поехать на отдых к озеру.

Фото: Следком

Все так и произошло. Максим заехал за детьми, отвез их к озеру, а сам вернулся в квартиру и затаился.

Подруги забили тревогу, когда утром 9 мая Екатерина перестала выходить на связь. В какой-то момент трубку взяла незнакомая женщина. Она рассказала, что нашла телефон в туалете электрички, следовавшей в Санкт-Петербург.

Олеся решила проверить, дома ли Екатерина. Они жили на одной лестничной площадке. Подойдя к квартире, женщина увидела, что дверь приоткрыта. Внутри стояли вещи, которые Екатерина собиралась взять на фотосессию, но самой хозяйки нигде не было.

Подруги вызвали полицию. Однако сначала им ответили: «Ой, нагуляется, придет». Тем временем бывший муж Екатерины сообщил, что утром забрал детей от няни и отвез их на пикник к озеру. По его словам, где находится бывшая жена, он не знал.

Начались поиски. К ним подключились волонтеры, жители поселка, родственники и друзья. Но никаких следов Екатерины обнаружить не удавалось.

«Уложил в мешок и отвез»

Позже следователи изучили записи камер видеонаблюдения и якобы ничего не обнаружили. Из-за этого не было оснований для задержания Максима.

Только после того, как записи изучили во второй раз, на кадрах обнаружили, как утром 9 мая Максим вошел в подъезд еще до возвращения Екатерины с работы и долго оттуда не выходил. Затем домой приехала сама Екатерина. Она ненадолго поднялась в квартиру, после чего сходила поздравить с праздником няню и снова вернулась домой. После этого живой ее больше никто не видел. Сам Максим позже признался, что нанес бывшей жене удар по голове.

«Я совершил удар палкой по голове. После чего я подошел, убедился, что никаких признаков жизни. Уложил в мешок и отвез», — говорил он во время следственных действий.

После убийства мужчина вывез тело, а телефон подбросил в электричку, чтобы создать впечатление, будто Екатерина куда-то уехала самостоятельно.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

После мужчина утверждал, что оговорил себя под давлением следствия и менял показания. Из-за его слов полностью осушили очистной резервуар водоканала, куда, согласно первым показания, он сбросил тело. Затем, согласно новым показаниям, водолазы начали исследовать дно ближайшего озера. Эти старания тоже оказались тщетными, пока спустя пару месяцев природа сама не пришла на помощь следователям. Тело Екатерины с камнями в брезентовом пакете после мощного урагана прибило к берегу озера.

Следствие готовилось передать дело в суд. Однако приговора так и не последовало. Максим умер в следственном изоляторе спустя несколько дней после обнаружения тела своей жертвы. По словам знакомых, он довел себя в СИЗО до состояния комы и скончался.

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