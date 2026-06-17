Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии

В середине 2000-х Карина Красавина участвовала в телепроекте «Дом-2», позже открыла собственное event-агентство, зарабатывала до полумиллиона рублей в месяц и строила музыкальную карьеру. Но одна встреча с непорядочным звукоинженером закончилась уголовным делом. Красавину обвинили в разбое и вымогательстве, а затем приговорили к пяти годам лишения свободы. NEWS.ru рассказывает, как успешная предпринимательница оказалась за решеткой и что увидела по ту сторону колючей проволоки.

От «Дома-2» до уголовного дела

После участия в «Доме-2» жизнь Карины складывалась вполне успешно. Она организовала event-агентство, занималась музыкой, писала песни, работала как автор и продюсер. На заработанные деньги она купила дом, машину и почти ни в чем себе не отказывала.

В 2019 году на начинающую артистку обратил внимание музыкальный лейбл и предложил пятилетний контракт. Для Карины это был шанс, которого она ждала много лет. На одном из концертов она познакомилась с мужчиной, представившимся звукоинженером с собственной студией.

Они начали сотрудничество. Красавина записывала вокал, передала ему типовой договор и заплатила наличными 35 тысяч рублей за работу. Однако вскоре, по ее словам, мужчина перестал выходить на связь и уклонялся от подписания документов.

Карина решила приехать домой к непорядочному бизнес-партнеру и лично обсудить ситуацию. Вместе с ней были водитель и его знакомый. У квартиры произошел конфликт. Как рассказывает Красавина, началась потасовка между мужчинами. Оппонент решил «позвать знакомых чеченцев», но помощник певицы отнял трубку и объяснил ситуацию. Люди на том конце провода потребовали от звукорежиссера вернуть девушке присвоенные им деньги.

Карина Красавина Фото: Социальные сети

Звукорежиссер так и сделал. И даже извинился. Но потом написал на Карину заявление. К Красавиной пришли сотрудники полиции. Сначала ей сообщили, что она проходит по делу свидетелем, однако затем статус изменился на подозреваемую.

В итоге Карину обвинили в разбое и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Прокурор запросил восемь лет лишения свободы. Суд назначил пять лет колонии.

«Меня изолировали, я потеряла все. Я потеряла пять лет жизни в тюрьме», — говорит она в интервью Армине Подиян.

Вступилась за «педофилку»

Первое впечатление от СИЗО Красавина помнит до сих пор. Она рассказывает, что увидела деревянные полы, железные шконки, грибок на стенах и решетки на окнах. В нос ударил запах сырости и туалета.

Из-за статьи Карину поместили вместе с женщинами, обвиняемыми в тяжких преступлениях. Среди них были убийцы, участницы организованных преступных группировок, террористки и педофилки. При этом последние относились к низшей касте арестантов, как и женщины, убивавшие детей.

Однако в интервью Карина рассказала, как однажды ей пришлось вступиться за одну из заключенных из низшей касты. Женщина отбывала срок за растление собственных детей.

«Арестанты их за людей не считают. Они никогда не садятся кушать во время, когда у нас прием пищи по расписанию. Сидят в углу, ждут, когда мы поедим. Их били, вымещали на них какую-то злость, тушили об них бычки, забирали у них передачки. Но самое важное — дело никто не читает. А я застала историю, где женщина была не педофилка. Ее дети были девственники, потому что сделали экспертизу, и плева у детей не нарушена. Просто взломали ее соцсеть „ВКонтакте“, представляешь? И просто отправили по всем ее друзьям детское порно, где девочки были похожи на ее детей», — рассказывает Карина.

Карина Красавина Фото: Социальные сети

Однажды девушка не вынесла издевательств над сокамерницей и попросила у нее показать документы с обвинительным заключением.

«Когда ее в очередной раз стали бить, мне пришлось заступиться. И я ушла в карцер. Потом, когда я вернулась, я сказала, что ее никто здесь не будет трогать, пока я здесь буду сидеть. Мне сказали: „Ты будешь за педофилок заступаться?“ Я сказала, что я никогда бы не заступалась за педофилов, но я буду топить за справедливость. И мне пришлось им всем там объяснить, как из-за ошибки людей люди могут оказаться за решеткой», — объясняет Карина.

«Продержаться хотя бы пять минут»

По словам Красавиной, в местах лишения свободы существовала собственная система влияния. Большое значение имели передачи с воли и сигареты, которые фактически становились внутренней валютой.

Те, кто регулярно получал посылки, обладали большим весом. Остальные оказывались зависимыми от более обеспеченных заключенных. Сама Карина первые восемь месяцев передач не получала. Она старалась ни у кого ничего не просить, чтобы не оказаться обязанной другим арестанткам.

Конфликты случались регулярно. Одна из женщин, с которой Карина оказалась в одном помещении, неоднократно пыталась причинить ей вред. В одном из эпизодов женщина попыталась облить ее кипятком. Однако, как вспоминает Красавина, кипяток попал в другую заключенную, которая получила ожоги.

Особенно страшным был тот факт, что многие камеры имели слепые зоны, а помощь сотрудников могла прийти далеко не сразу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я реально понимала: если сейчас начнется, мне надо продержаться хотя бы пять минут», — рассказывает она.

Другая арестантка с Украины постоянно пугала Карину тем, что она заразит ее ВИЧ-инфекцией. Именно с ней у девушки случился самый ожесточенный конфликт, из-за которого рецидивистке добавили еще одну статью.

Сама Карина вышла на свободу в 2025 году. За время, что она провела в колонии, с крыши ее дома своровали шифер, из-за чего после случилось короткое замыкание и постройка выгорела целиком. Машину Карины признали бесхозной и утилизировали.

«У меня есть крыша над головой, которую я арендую. Все пока очень скромно, и даже если появляются у меня какие-то средства, то я все вкладываю в музыку. Освободилась, успела написать не одну песню. Недавно у меня был первый гастрольный тур. Пишу песни, пою. Пение кормит», — заключает Карина.

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