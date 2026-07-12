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12 июля 2026 в 13:47

Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей

Экс-участница «Дома-2» Безбородова обвинила бывшего в финансовом обмане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Экс-участница «Дома-2» Милена Безбородова заявила о краже 3 млн рублей и обвинила в этом своего бывшего возлюбленного, сообщает Telegram-канал «112». По ее словам, мужчина взял деньги без разрешения, после чего она обратилась в полицию.

Безбородова рассказала, что познакомилась с бывшим возлюбленным четыре года назад. Она утверждает, что помогала ему с долгами и передала ему в общей сложности около 18 млн рублей, однако обещания вернуть деньги не были выполнены.

По словам девушки, после возвращения из Дубая, где, как она заявляет, мужчина занимался финансовыми схемами, она обнаружила пропажу накоплений. Также Безбородова утверждает, что другие знакомые мужчины ранее обращались в полицию из-за невозвращенных долгов.

До этого РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщило, что с телеведущего и шоумена Тимура Родригеза принудительно взыскивают более 7 млн рублей по алиментам. Как писали авторы, соответствующие исполнительные производства были возбуждены 26 мая.

Прежде сообщалось, что судебные приставы взыскали 450 тыс. рублей в пользу многодетной матери из Воронежа после того, как ее бывший супруг сбежал от алиментов в Карелию и жил в заброшенном доме. Мужчина задолжал троим детям более 1 млн рублей.

Общество
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