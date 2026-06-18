Бугурусланский маньяк: 18 лет колонии за шесть убитых женщин

В городе Бугуруслане Оренбургской области суд вынес приговор маньяку Сергею Карпуку. 59-летний убийца ответил за зверства, которые творил в нулевых. На его совести шесть убийств, однако максимальный срок он не получил. NEWS.ru рассказывает подробности истории.
Нашли по ДНК
Сергей Карпук был задержан в 2025 году. Убийства, вмененные ему, были в период с 2005 по 2008 год. Совпал генотип, оставленный на одежде одной из жертв.
Следователи установили, что он причастен как минимум к шести жестоким расправам, а действовал всегда по одному и тому же сценарию — подвозил потерпевших, сворачивал в лесопосадку, насиловал и убивал. Одной из его жертв удалось сбежать, но она боялась сообщить о произошедшем в полицию.
Останки двух жертв впервые были обнаружены в 2008 году. Они были захоронены в разное время, но в 30 метрах друг от друга. Уже тогда следствие заключило, что насильник в обоих случаях один и тот же.
Бил газовым ключом
Мужчина бил девушек молотком или газовым ключом, связывал руки и надевал мешки на головы. Изнасилованных и умерщвленных жертв он прятал недалеко от места преступления в лесополосе.
«Противиться генетической экспертизе не было смысла никакого. Составлялась электронная схема мест происшествий, мест жительства — все это анализировалось. Мы пришли к выводу, что ряд преступлений на территории района, возможно, был совершен именно нашим преступником», — говорил следователь по расследованию особо важных дел третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области Сергей Коблов.
К началу судебных разбирательств было найдено пять из шести тел убитых, сообщает РЕН ТВ. Шестая жертва — Эльвира Габдрахманова. Ее тело так и не было найдено, хотя преступник выезжал на место предполагаемого захоронения.
После шестого убийства маньяк переехал в Саратовскую область и начал жизнь заново. Там соседи не замечали за новоселом маньячного поведения.
«Обычный человек. Ну выпить, подраться любил, да. А так ничего такого. Мы все в шоке. Понимаете?» — говорили соседи.
Но новые методы расследования не дали ему уйти от наказания.
Судья ушел в отставку
Первое заседание по делу маньяка должно было пройти еще 10 марта, но было отложено. Судья, которому выпало рассмотрение дела бугурусланского маньяка, ушел в отставку. Две недели были необходимы на передачу дела другому судье.
25 марта первое заседание состоялось, но было закрыто для прессы, как и все последующие. Хотя подобные дела рассматриваются достаточно долго, 15 июня судьи ушли в совещательную комнату. Предварительно суд присяжных признал мужчину виновным в убийстве шести женщин.
18 июня уже был готов обвинительный приговор. Бугурусланского маньяка приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Прокуратура просила 19 лет. Сам маньяк от разговора с журналистами отказался.
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