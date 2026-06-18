«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел

В Саратовской области мужчина избежал наказания за то, что с помощью травматического оружия отбивался от хулиганов на пляже. Следствие длилось почти два года. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Отдых с последствиями

21 июля 2024 года семейная пара каталась по Волге на катере и остановилась у пляжа в районе поселка Хмелевка. Там находилась компания нетрезвых молодых людей, которые начали вести себя вызывающе, пишет издание «Четвертая власть».

Вспыхнула ссора. Как позже было установлено в ходе судебного заседания, супруги не являлись зачинщиками конфликта и не провоцировали парней на агрессию. Адвокат подсудимого Таймураз Тотиков рассказал изданию «Взгляд-инфо», что среди нападавших был одноклассник его супруги.

«Муж с женой на катере заехали за подругой на заброшенный пляж. После того как они отдохнули, решили вернуться на берег. Там уже отдыхала другая компания, состоявшая из двух мужчин и двух женщин. Супруга моего подзащитного проводила подругу к машине, а возвращаясь, узнала в одном из отдыхавших своего бывшего одноклассника. Женщина поздоровалась с ним, а тот, будучи пьяным, начал приставать к ней. Он предложил супружеской паре присоединиться к их компании и выпить вместе. Получив отказ, мужчина начал неприлично хватать замужнюю женщину. Это увидел ее муж, который попытался остановить непотребство», — рассказывает защитник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ситуация стремительно вышла из-под контроля: пьяные хулиганы стянули женщину с катера прямо в воду, из-за чего она ударилась головой и получила травмы. Мужчина бросился на помощь жене, но в этот момент нападавшие переключились на него. Оказавшись в воде, он фактически был вынужден бороться за свою жизнь. Его топили, душили, а после избивали бейсбольной битой.

Ответный удар

Оказавшись на грани жизни и смерти, мужчина смог дотянуться до находившегося при нем травматического пистолета и несколько раз выстрелил в сторону обидчиков. Пули настигли нападавших.

Одному оборонявшийся попал в голову, другому — в грудь, пишет «Четвертая власть». «Взгляд-инфо» утверждает, что один из пострадавших едва не лишился глаза. После мужчина продолжил обороняться, избивая их в ответ рукояткой оружия.

«После этого, вырвавшись, супружеская пара отплыла от берега и вызвала полицию. Сама компания скрылась с места происшествия. Они вызвали спасателей, заявив, что у одного из них поврежден глаз. При этом они умолчали про предшествовавшую этому драке», — делится адвокат.

Оправдательный приговор

По итогам этой потасовки в отношении саратовца возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений тяжкой и легкой степени с применением оружия. Разбирательство дошло до Саратовского районного суда.

Судья Александр Беличенко, рассматривавший дело, изучил все обстоятельства конфликта на волжском пляже. Придя к однозначному выводу, что мужчина действовал исключительно в рамках необходимой обороны, судья оправдал его по всем пунктам обвинения и дал право на реабилитацию. Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу, и пострадавшая сторона может оспорить решение. При этом против пострадавших уголовного разбирательства не велось.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Сначала возбудили дело о превышении необходимой обороны, но в Саратовский районный суд попало уже умышленное нанесение тяжкого и легкого вреда здоровью. Показания моего подзащитного и его супруги вообще не брали в расчет. То, что у них были телесные повреждения, суд оставил без оценки, якобы к событию они не имели отношения. Зато показания псевдопотерпевших и двух отдыхавших с ними женщин взяли за основу», — сетует Тотиков.

Изначально стрелявшего гражданина приговорили к двум годам и семи месяцам колонии с компенсацией ущерба. Только с третьего раза он смог оспорить приговор. В конце 2025 года его выпустили из-под стражи.

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