Благотворительный жиголо: мужчина бросил блогершу, когда ей удалили аккаунт

Блогер и закупщик китайских товаров Мария Молонова рассказала, как помогла своему возлюбленному пережить последствия аварии, но он тут же бросил ее, как только она потеряла свой аккаунт в Instagram (деятельность запрещена в России). Без блогерской кампании и последовавших миллионных пожертвований мужчина вряд ли смог бы вновь начать ходить. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Полтора года борьбы

Мария Молонова из Улан-Удэ рассказывает, что впервые пришла на свидание со своим возлюбленным Сергеем (имя изменено) в июле 2024 года. Но уже осенью между ней и мужчиной завязались серьезные отношения. В канун Рождества в 2025 году пара попала в серьезную аварию. Девушка отделалась несколькими переломами.

«Нам оставалось ехать меньше часа. Ключица разломана и возле глаза кость — тоже перелом», — рассказывала девушка.

А у Сергея была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Жизнь мужчины была под угрозой, а врачи даже не гарантировали, что Сергей вновь сможет ходить. Тогда Мария решила бороться за него. Используя свою популярность в социальных сетях, она начала собирать деньги на лечение и реабилитацию.

Через ее блог поступали пожертвования, которые перечислялись на банковские карты родственников Сергея. Сама девушка посвятила восстановлению любимого человека полтора года жизни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Усилия дали результат. Со временем Сергей снова смог ходить. Однако, как утверждает Мария, вместе с улучшением физического состояния не исчезли проблемы в их отношениях.

По ее словам, в период реабилитации мужчина часто срывался на нее, кричал и даже поднимал руку. Свое поведение он объяснял последствиями аварии и полученных травм.

«У меня все в синяках, потому что я постоянно в этой съемной квартире спасаю двери, телевизоры. Прошлый раз приехала с синяком на носу, потому что он какую-то хрень мне в лицо кинул. Ногами он пинает меня и вышвыривает с кровати, заламывает пальцы и выворачивает их», — писала Мария своим друзьям.

«Разбирайся сама, сука»

Весной этого года удар судьбы настиг уже саму Марию. 2 марта ей удалили основную страницу в соцсетях — площадку, на которой строилась ее работа как блогера и через которую она вела сборы на лечение.

Для девушки это стало тяжелым испытанием. Она пыталась восстановить аккаунт разными способами, но вскоре поняла, что страница потеряна безвозвратно. По ее словам, морально она переживала этот период очень тяжело.

Первым человеком, к которому Мария захотела обратиться за поддержкой, был Сергей. Она отправила ему голосовое сообщение, рассказала о случившемся и призналась, что находится в подавленном состоянии.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я не ждала какой-то помощи. Я, наверное, просто хотела, чтобы мне сказали, что все будет хорошо. Вот я получила вот это. Конечно, я сначала думала, что это опять какие-то его психи, неврозы. Он тысячу раз меня бросал и, наверное, не стоит на это обращать внимания. Я все силы бросила на то, чтобы финансово восстановиться. Я уехала в Китай, время шло, а обо мне так и не вспомнили», — делится Мария.

В своем рилсе девушка прикрепила аудиосообщение от возлюбленного, которое он прислал ей в тот момент: «У тебя была почти полумиллионная аудитория. А ты все просрала за три секунды. Просрала все. А теперь [разбирайся] сама, сука».

Затем от Сергея последовало еще одно сообщение: «Маш, у нас с тобой ничего не получается. Каждый тянет одеяло в свою сторону. Так что выживай, как сама захочешь. Я тебе никак и ничем не помогу. Я и сам этого не хочу».

При этом девушка говорит, что не жалеет о сделанном. Даже зная, чем закончится эта история, она все равно помогла бы человеку, чья жизнь оказалась под угрозой.

Финансовый вопрос

После расставания с Марией родственники Сергея настояли на досрочном прекращении лечения.

Как пишет Telegram-канал Baza, позже Мария узнала, что семья мужчины приобрела дом в Ставропольском крае стоимостью около 8 млн рублей. Этот факт заставил ее задуматься о судьбе собранных пожертвований.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По имеющимся у нее больничным выпискам, лечение Сергея обошлось примерно в 5 млн рублей. Однако сбор средств продолжался длительное время, и, по мнению Марии, пожертвований было собрано значительно больше.

Она утверждает, что не может точно сказать, куда ушли все деньги, но допускает, что часть средств могла быть использована при покупке дома. По словам девушки, именно отсутствие крупных накоплений у семьи Сергея в свое время стало одной из причин, по которой она вообще начала организовывать сборы.

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