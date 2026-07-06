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06 июля 2026 в 12:42

Полиция отреагировала на сжигание паспорта челябинцем арестом и уголовкой

Полиция задержала челябинца, который сжег свой паспорт в баре

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Челябинская полиция задержала 19-летнего юношу, который сжег свой паспорт в баре и снял это на видео, сообщили на сайте регионального ГУ МВД. Силовики доставили его в отдел полиции «Центральный» для дальнейшего разбирательства.

Полицейские приступили к проверке произошедшего после появления видео с сожжением документа в интернете. Действия молодого человека квалифицировали как надругательство над Государственным гербом Российской Федерации. На него возбудили уголовное дело по статье 329 УК РФ. Полиция продолжает собирать доказательства преступления.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Кирова в Челябинске. Юноша на спор решил сжечь свой паспорт. После содеянного он сфотографировался с тлеющим документом. По имеющимся данным, парень также предлагал засняться с другими людьми. Позже прохожие нашли остатки паспорта.

До этого стало известно, что десятки тысяч жителей Приднестровья выразили желание получить российский паспорт. Сообщается, что в соответствующие учреждения поступает множество обращений от людей разного возраста.

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