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11 июня 2026 в 11:38

Коллеги Чурсиной раскрыли причину захоронения актрисы в Петербурге

Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге согласно ее последней воле

Людмила Чурсина Людмила Чурсина Фото: Василий Кузьмичёнок/РИА Новости
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Актриса Людмила Чурсина будет похоронена на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили NEWS.ru в Театре Армии. Решение принято на основании личного прижизненного пожелания самой артистки.

Религиозный обряд отпевания знаменитости запланирован на пятницу, 12 июня, в одном из местных соборов. Окончательное название места религиозной церемонии организаторы похорон пообещали обнародовать чуть позже.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Артистка родилась в 1941 году в Сталинабаде. После окончания школы будущая легенда советского кино поступила в Театральное училище имени Щукина, хотя планировала связать жизнь с точными науками. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Центрального академического театра Российской армии, а также родным и близким народной артистки. По его словам, Чурсина исполнила десятки ролей, вошедших в золотой фонд советского кинематографа.

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