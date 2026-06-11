Коллеги Чурсиной раскрыли причину захоронения актрисы в Петербурге Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге согласно ее последней воле

Актриса Людмила Чурсина будет похоронена на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили NEWS.ru в Театре Армии. Решение принято на основании личного прижизненного пожелания самой артистки.

Религиозный обряд отпевания знаменитости запланирован на пятницу, 12 июня, в одном из местных соборов. Окончательное название места религиозной церемонии организаторы похорон пообещали обнародовать чуть позже.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Артистка родилась в 1941 году в Сталинабаде. После окончания школы будущая легенда советского кино поступила в Театральное училище имени Щукина, хотя планировала связать жизнь с точными науками. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Центрального академического театра Российской армии, а также родным и близким народной артистки. По его словам, Чурсина исполнила десятки ролей, вошедших в золотой фонд советского кинематографа.