Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber

Жительница Одесской области получила условный срок за то, что в одном в мессенджере Viber сообщала о передвижении сотрудников украинского военкомата, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Известно, что фигурантка работала продавщицей.

В Одесской области дали условный срок продавщице, которая сообщала в группе Viber о передвижении ТЦК, — сказал собеседник агентства.

