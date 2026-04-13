Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 19:33

Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber

Жительницу Одесской области осудили за сообщения о передвижениях ТЦК

Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Одесской области получила условный срок за то, что в одном в мессенджере Viber сообщала о передвижении сотрудников украинского военкомата, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Известно, что фигурантка работала продавщицей.

В Одесской области дали условный срок продавщице, которая сообщала в группе Viber о передвижении ТЦК, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что члены партии «Слуга народа» после череды политических неудач все чаще пополняют штат территориальных центров комплектования. Речь идет об активистах пропрезидентской политсилы, которые не сумели пробиться в региональные законодательные собрания.

До этого сотрудники ТЦК устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье. Как отметили в российских силовых структурах, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

Европа
Украина
ТЦК
уголовные дела
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.