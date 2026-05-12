Посетители ТЦ на Украине слушали гимн России в День Победы Хакеры 9 Мая включили гимн России в ряде торговых центров на территории Украины

Системы видеонаблюдения в торговых точках Украины были взломаны 9 Мая, рассказала хакерская группа «Тихий омут» РИА Новости. В результате посетители ТЦ в разных точках Украины смогли услышать гимн России.

Хакеры получили контроль над 300 устройствами в семи торговых центрах и 24 магазинах, включая продуктовые и аптеки. Помимо гимна России, для посетителей включали песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко и еще около 150 патриотических композиций.

Несанкционированная трансляция продолжалась несколько дней — 9 и 10 мая включительно. Акция попала на камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали инциденты по всей стране.

По информации хакеров, доступ к камерам был получен удаленно через уязвимости в программном обеспечении. Операторы торговых точек не сразу заметили подмену видеопотока. Некоторые покупатели снимали происходящее на телефоны и выкладывали в соцсети, что и привлекло внимание СМИ.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали базу госслужбы по ЧС в Харьковской области, которую Вооруженные силы Украины использовали в военных целях. Речь идет о получении личных данных более 100 офицеров. В распоряжении хакеров теперь есть Ф.И.О., номера телефонов и электронные адреса офицеров командного состава.