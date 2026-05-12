День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 02:53

Посетители ТЦ на Украине слушали гимн России в День Победы

Хакеры 9 Мая включили гимн России в ряде торговых центров на территории Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Системы видеонаблюдения в торговых точках Украины были взломаны 9 Мая, рассказала хакерская группа «Тихий омут» РИА Новости. В результате посетители ТЦ в разных точках Украины смогли услышать гимн России.

Хакеры получили контроль над 300 устройствами в семи торговых центрах и 24 магазинах, включая продуктовые и аптеки. Помимо гимна России, для посетителей включали песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко и еще около 150 патриотических композиций.

Несанкционированная трансляция продолжалась несколько дней — 9 и 10 мая включительно. Акция попала на камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали инциденты по всей стране.

По информации хакеров, доступ к камерам был получен удаленно через уязвимости в программном обеспечении. Операторы торговых точек не сразу заметили подмену видеопотока. Некоторые покупатели снимали происходящее на телефоны и выкладывали в соцсети, что и привлекло внимание СМИ.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали базу госслужбы по ЧС в Харьковской области, которую Вооруженные силы Украины использовали в военных целях. Речь идет о получении личных данных более 100 офицеров. В распоряжении хакеров теперь есть Ф.И.О., номера телефонов и электронные адреса офицеров командного состава.

Европа
Украина
гимн России
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ раскрыли коварные планы Евросоюза на связь Еревана и Москвы
Россиян обнадежили информацией о новых длинных выходных
Посетители ТЦ на Украине слушали гимн России в День Победы
Вице-премьер РФ объяснил, как изменится ВВП страны в 2026 году
ОАЭ подозревают в ударах по территории Ирана
Экс-представитель Зеленского озвучила, как он выбрал путь Геббельса
Дипломаты из Азербайджана посетят форумы в Казани и Петербурге
Наркоман, диктатор и поклонник Геббельса: интервью Мендель о Зеленском
В Венесуэле дали дерзкое «обещание» США
Ирландский самолет экстренно сел в амстердамском аэропорту
Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось
В РФПИ предположили, как Запад может использовать хантавирус в свою пользу
«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат
Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие миру на Украине
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток
TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза
Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве
Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.