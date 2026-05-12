Туристы подали сигнал бедствия на Сахалине SHOT: туристы вызвали спасателей к подножью горы Крузенштерн на Сахалине

У подножия горы Крузенштерн на Северном острове Новоземельского архипелага туристическая группа подала сигнал бедствия. К месту ЧП вылетел вертолет со спасателями, которые ведут поиск людей с воздуха, сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, туристы двигались по маршруту и в ближайшее время должны были начать подъем на вершину. Однако еще до начала восхождения одной из участниц похода внезапно стало плохо, она начала терять сознание. Руководитель группы принял решение не рисковать и незамедлительно связаться со спасателями.

Группа была зарегистрирована в МЧС, что значительно упростило координацию поисков. Сейчас спасатели обследуют местность с воздуха, пытаясь обнаружить местонахождение туристов.

Гора Крузенштерна (высота 1547 метров) расположена в труднодоступной местности, что осложняет операцию. Информация о состоянии девушки и других участниках группы уточняется.

Ранее спасатели МЧС РФ эвакуировали застрявших туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Информация о туристах поступила вечером 9 мая. Они находились на высоте 5,1 тыс. м и не могли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции участвовали 10 человек и три единицы техники.