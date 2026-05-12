День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 03:31

Туристы подали сигнал бедствия на Сахалине

SHOT: туристы вызвали спасателей к подножью горы Крузенштерн на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У подножия горы Крузенштерн на Северном острове Новоземельского архипелага туристическая группа подала сигнал бедствия. К месту ЧП вылетел вертолет со спасателями, которые ведут поиск людей с воздуха, сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, туристы двигались по маршруту и в ближайшее время должны были начать подъем на вершину. Однако еще до начала восхождения одной из участниц похода внезапно стало плохо, она начала терять сознание. Руководитель группы принял решение не рисковать и незамедлительно связаться со спасателями.

Группа была зарегистрирована в МЧС, что значительно упростило координацию поисков. Сейчас спасатели обследуют местность с воздуха, пытаясь обнаружить местонахождение туристов.

Гора Крузенштерна (высота 1547 метров) расположена в труднодоступной местности, что осложняет операцию. Информация о состоянии девушки и других участниках группы уточняется.

Ранее спасатели МЧС РФ эвакуировали застрявших туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Информация о туристах поступила вечером 9 мая. Они находились на высоте 5,1 тыс. м и не могли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции участвовали 10 человек и три единицы техники.

Регионы
Сахалин
спасатели
бедствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ призвали активизировать «просевшие связи» с одной из стран
Минздрав предложил добавить десятки новых медспециальностей
Стало известно, как скандал с Ермаком может ударить по репутации Зеленского
Туристы подали сигнал бедствия на Сахалине
В МИД РФ раскрыли коварные планы Евросоюза на связь Еревана и Москвы
Россиян обнадежили информацией о новых длинных выходных
Посетители ТЦ на Украине слушали гимн России в День Победы
Вице-премьер РФ объяснил, как изменится ВВП страны в 2026 году
ОАЭ подозревают в ударах по территории Ирана
Экс-представитель Зеленского озвучила, как он выбрал путь Геббельса
Дипломаты из Азербайджана посетят форумы в Казани и Петербурге
Наркоман, диктатор и поклонник Геббельса: интервью Мендель о Зеленском
В Венесуэле дали дерзкое «обещание» США
Ирландский самолет экстренно сел в амстердамском аэропорту
Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось
В РФПИ предположили, как Запад может использовать хантавирус в свою пользу
«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат
Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие миру на Украине
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.