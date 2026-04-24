Российские хакеры получили личные данные более 100 офицеров ВСУ

Российские хакеры взломали базу госслужбы по ЧС в Харьковской области, которую Вооруженные силы Украины использовали в военных целях, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, речь идет о получении личных данных более 100 офицеров.

В материале сказано, что в распоряжении хакеров теперь есть Ф.И.О., номера телефонов и электронные адреса офицеров командного состава. Среди них упоминается начальник главного управления Артем Астахов и его первый заместитель Сергей Чабаня. Судя по взломанным данным, харьковские спасатели активно ездят в районы боевых действий.

Также хакеры получили перечень всей техники, имеющейся в распоряжении подразделения. У спасателей есть микроавтобусы Mercedes, грузовики Volvo и Scania, пожарные цистерны АЦ-40, АЦ-4 и другая спецтехника. Однако, как отмечается, из 100 машин сейчас используется лишь малая часть — большинство находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

Ранее российские хакеры из команды «Беркут РФ» уничтожили украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence, через который ВСУ закупали взрывчатку для БПЛА, системы РЭБ и другое вооружение. Сервис позволял бригадам самостоятельно выбирать FPV-дроны, наземные беспилотники и разведывательное оборудование, получая их напрямую без официальных заявок и недельных ожиданий.