31 марта 2026 в 10:04

ВСУ лишились военного маркетплейса после атаки российских хакеров

Хакеры из России уничтожили маркетплейс, через который ВСУ закупали дроны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российские хакеры из команды «Беркут РФ» уничтожили украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence, через который ВСУ закупали взрывчатку для БПЛА, системы РЭБ и другое вооружение, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, сервис позволял бригадам самостоятельно выбирать FPV-дроны, наземные беспилотники и разведывательное оборудование, получая их напрямую без официальных заявок и недельных ожиданий.

В сообщении говорится, что хакеры вычислили серверы маркетплейса, удалили все протоколы и сертификаты, а также стерли все базы данных с информацией о покупках с момента внедрения платформы — без возможности восстановления. Теперь, как отметили в канале, военнослужащие ВСУ вновь столкнулись с бюрократией и вынуждены неделями ожидать рассмотрения заявок на вооружение.

Ранее пророссийская группировка «Кибер Серп» нанесла удар по цифровой инфраструктуре Украины, взломав государственный ключ шифрования. Это открыло доступ к закрытым данным всех ведомств и фактически стало «взломом цифрового сердца страны».

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

