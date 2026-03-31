ВСУ лишились военного маркетплейса после атаки российских хакеров Хакеры из России уничтожили маркетплейс, через который ВСУ закупали дроны

Российские хакеры из команды «Беркут РФ» уничтожили украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence, через который ВСУ закупали взрывчатку для БПЛА, системы РЭБ и другое вооружение, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, сервис позволял бригадам самостоятельно выбирать FPV-дроны, наземные беспилотники и разведывательное оборудование, получая их напрямую без официальных заявок и недельных ожиданий.

В сообщении говорится, что хакеры вычислили серверы маркетплейса, удалили все протоколы и сертификаты, а также стерли все базы данных с информацией о покупках с момента внедрения платформы — без возможности восстановления. Теперь, как отметили в канале, военнослужащие ВСУ вновь столкнулись с бюрократией и вынуждены неделями ожидать рассмотрения заявок на вооружение.

Ранее пророссийская группировка «Кибер Серп» нанесла удар по цифровой инфраструктуре Украины, взломав государственный ключ шифрования. Это открыло доступ к закрытым данным всех ведомств и фактически стало «взломом цифрового сердца страны».