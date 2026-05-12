Дипломаты из Азербайджана посетят форумы в Казани и Петербурге

Россия ожидает участия представительных делегаций Азербайджана в двух крупных экономических форумах, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. Речь идет о KazanForum и Петербургском международном экономическом форуме

Дипломат отметил, что у России и Азербайджана традиционно насыщенный график контактов. Участие Баку в значимых мероприятиях подчеркивает высокий уровень двустороннего сотрудничества и взаимный интерес к укреплению экономических связей.

Ожидаем представительные азербайджанские делегации на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» (г. Казань, 12–17 мая), XXIX Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург, 3–6 июня), — добавил Калугин.

В Москве рассчитывают, что визиты делегаций будут способствовать развитию совместных проектов. Кроме того, они приведут к расширению торгово-экономического партнерства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым. По информации МИД РФ, стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.