День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 17:00

Запекаю молодую капусту с рисом и яйцом — голубцы-лентяйки в духовке за 35 минут, сочнее и быстрее классических

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит голубцы, но ненавидит возиться с капустными листьями, отваривать их и заворачивать начинку. Никакой возни с кочаном — просто нашинковал, смешал с рисом и фаршем и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, ароматная капустная запеканка с мясным фаршем и рисом, пропитанная сметанным соусом, с румяной сырной корочкой сверху.

Внутри — нежно, сочно, каждый кусочек напоминает классический голубец, но без лишних хлопот. Капуста становится мягкой, рис и фарш пропитываются соками, а сметанный соус делает блюдо особенно нежным. Эти голубцы-лентяйки идеальны для семейного ужина — сытно, бюджетно и очень вкусно.

Готовятся из доступных продуктов, а результат радует всегда. Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 400 г мясного фарша, 100 г риса, 2 яйца, 1 луковица, 2 ст. ложки томатной пасты, 200 г сметаны, соль, перец, специи по вкусу. Рис отварите до полуготовности. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы стала мягче. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте фарш, рис, лук, яйца, соль и перец. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину капусты, затем мясную начинку, затем оставшуюся капусту. Смешайте сметану с томатной пастой, 100 мл воды, посолите. Залейте капустную запеканку соусом. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут. Подавайте горячей со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кладу капусту, картошку и мясо в горшочки — и в духовку: ленивый борщ готовит себя сам
Общество
Кладу капусту, картошку и мясо в горшочки — и в духовку: ленивый борщ готовит себя сам
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Пачка творога, яйцо и масло — через 25 минут на столе «розочки»: слоистые, румяные и нежнее магазинных ватрушек
Общество
Пачка творога, яйцо и масло — через 25 минут на столе «розочки»: слоистые, румяные и нежнее магазинных ватрушек
Запекаю молодую капусту со сметаной и яйцом — получаю нежный гратен за 35 минут: золотистый, сочный и ароматнее жареной капусты
Общество
Запекаю молодую капусту со сметаной и яйцом — получаю нежный гратен за 35 минут: золотистый, сочный и ароматнее жареной капусты
Голубцы ленивые с капустой: три способа быстро накормить семью обедом
Семья и жизнь
Голубцы ленивые с капустой: три способа быстро накормить семью обедом
капуста
рецепты
кулинария
ужины
голубцы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.