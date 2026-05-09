Запекаю молодую капусту с рисом и яйцом — голубцы-лентяйки в духовке за 35 минут, сочнее и быстрее классических

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит голубцы, но ненавидит возиться с капустными листьями, отваривать их и заворачивать начинку. Никакой возни с кочаном — просто нашинковал, смешал с рисом и фаршем и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, ароматная капустная запеканка с мясным фаршем и рисом, пропитанная сметанным соусом, с румяной сырной корочкой сверху.

Внутри — нежно, сочно, каждый кусочек напоминает классический голубец, но без лишних хлопот. Капуста становится мягкой, рис и фарш пропитываются соками, а сметанный соус делает блюдо особенно нежным. Эти голубцы-лентяйки идеальны для семейного ужина — сытно, бюджетно и очень вкусно.

Готовятся из доступных продуктов, а результат радует всегда. Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 400 г мясного фарша, 100 г риса, 2 яйца, 1 луковица, 2 ст. ложки томатной пасты, 200 г сметаны, соль, перец, специи по вкусу. Рис отварите до полуготовности. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы стала мягче. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте фарш, рис, лук, яйца, соль и перец. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину капусты, затем мясную начинку, затем оставшуюся капусту. Смешайте сметану с томатной пастой, 100 мл воды, посолите. Залейте капустную запеканку соусом. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут. Подавайте горячей со сметаной.

