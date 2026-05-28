Капустные стожки с фаршем и кабачком: сочнее и ароматнее классических голубцов — вкуснятина к ужину

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит голубцы, но не хочет возиться с листьями. Никакой возни — просто нарезал капусту стейками, выложил фарш, добавил овощи и соус и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочная капуста, пропитанная мясным соком, нежные котлетки из фарша, хрустящий кабачок и ароматная сметанно-томатная шапочка. Блюдо получается цельным, с румяной корочкой, не разваливается. Идеально для ужина или обеда.

Для приготовления вам понадобится: 1–2 кочана капусты, 1 кг фарша, 1–2 красные луковицы, 1 кабачок, 0,5 ч. ложки паприки, 0,5 ч. ложки сушеного чеснока, 150 г сметаны, 50 г майонеза, 1 ст. ложка томатной пасты, зелень, соль, перец.

Капусту нарежьте стейками, посолите, поперчите. Кабачок натрите, лук нарежьте кольцами. Фарш смешайте с солью, перцем, паприкой и чесноком. Сформируйте котлетки, выложите на капусту. Сверху выложите лук, кабачок. Смешайте сметану, майонез, томатную пасту и зелень — это соус. Полейте голубцы. Выпекайте при 160 °C 45 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти голубцы на пергаменте. Удивило то, что капуста стала мягкой и сочной, а фарш пропекся отлично. Соус придал блюду румяную корочку. Даже без возни с листьями получились настоящие голубцы. Кстати, вместо кабачка можно взять баклажан — вкус станет пикантнее. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!