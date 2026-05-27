Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 19:30

Мясная сковородка с карамелизированным луком: быстрый ужин из курицы и овощей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мясная сковородка — это идеальный вариант для быстрого ужина, когда хочется и мяса, и гарнира. Главная фишка — лук, который жарят не до прозрачности, а до золотистой карамельной сладости, раскрывая его природный сахар.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 луковицы, 2 помидора, 1 болгарский перец, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриное филе нарежьте кусочками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, выложите на тарелку. Лук нарежьте полукольцами, на той же сковороде обжаривайте на среднем огне, помешивая, до золотисто-коричневого цвета (карамелизация).

Верните курицу в сковороду. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и болгарский перец, посолите, поперчите, добавьте паприку. Тушите все вместе 5–7 минут до готовности овощей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить это блюдо и отметила, что туда идеально вписываются пропущенный через пресс чеснок и зелень, которые можно добавить за пару минут до готовности.

Ранее стало известно, как приготовить стейки из молодой капусты.

Проверено редакцией
Читайте также
Главный онколог России дал совет тем, кто продает квартиры для лечения рака
Общество
Главный онколог России дал совет тем, кто продает квартиры для лечения рака
«Перепутали с кабанами»: раскрыто, кто мог погубить Усольцевых в тайге
Общество
«Перепутали с кабанами»: раскрыто, кто мог погубить Усольцевых в тайге
Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта
Семья и жизнь
Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Семья и жизнь
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица
Общество
Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица
Общество
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Постпред РФ: Запад и Москва близки к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.