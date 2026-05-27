Мясная сковородка с карамелизированным луком: быстрый ужин из курицы и овощей

Мясная сковородка — это идеальный вариант для быстрого ужина, когда хочется и мяса, и гарнира. Главная фишка — лук, который жарят не до прозрачности, а до золотистой карамельной сладости, раскрывая его природный сахар.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 луковицы, 2 помидора, 1 болгарский перец, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриное филе нарежьте кусочками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, выложите на тарелку. Лук нарежьте полукольцами, на той же сковороде обжаривайте на среднем огне, помешивая, до золотисто-коричневого цвета (карамелизация).

Верните курицу в сковороду. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и болгарский перец, посолите, поперчите, добавьте паприку. Тушите все вместе 5–7 минут до готовности овощей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить это блюдо и отметила, что туда идеально вписываются пропущенный через пресс чеснок и зелень, которые можно добавить за пару минут до готовности.

