Салат «Париж» с яблоком и плавлеными сырками: слоеный, воздушный и очень вкусный — рецепт для всей семьи

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит необычные и воздушные салаты. Никакой возни — просто натер, смешал слои и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный плавленый сыр, хрустящее яблоко, пикантная морковь с чесноком и рассыпчатые яйца в слоеной подаче. Салат получается легким, сочным и очень вкусным. Идеален для пикника, праздника или как закуска к ужину.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 яйца, 2 плавленых сырка, яблоко, морковь, 1-2 зубчика чеснока, майонез по вкусу.

Яйца отварите, остудите, отделите белки от желтков. Морковь, плавленые сырки и яблоко натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите. Морковь смешайте с чесноком и майонезом. Выкладывайте слоями: сыр, морковь, белки, яблоко. Каждый слой промазывайте майонезом. Повторите слои. Сверху посыпьте желтками. Уберите в холодильник на 30 минут.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат «Париж». Удивило то, что сочетание яблока, сырков и моркови оказалось очень удачным. Салат получился нежным, воздушным и красивым. Даже дети, которые не любят морковь, ели с удовольствием. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану — вкус станет легче. Рецепт настоящая находка для летнего меню!

Мария Левицкая
