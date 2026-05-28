Быстрый огуречный салат с паприкой и чесноком «Нежданчик»: 3 минуты — и идеальная закуска к мясу готова

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие, необычные салаты. Никакой возни — просто нарезал огурцы, смешал с йогуртом, лимоном, чесноком и зеленью.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, хрустящие огурцы в нежной сливочно-лимонной заправке с пикантным чесноком и ароматной паприкой. Салат получается легким, освежающим и очень вкусным. Идеален к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 3 огурца, 3 ст. ложки греческого йогурта или сметаны, сок половинки лимона, 1 ч. ложка паприки, 1 зубчик чеснока, пучок укропа, соль, перец по вкусу.

Огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте йогурт, лимонный сок, паприку, чеснок, соль и перец. Добавьте огурцы и укроп, перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот огуречный салат. Удивило то, что заправка получилась очень нежной и освежающей. Лимон добавил кислинку, а чеснок — пикантности. Даже без мяса салат показался очень вкусным. Кстати, вместо греческого йогурта можно взять сметану — заправка станет гуще. Рецепт настоящая летняя находка!