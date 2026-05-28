Cалат «Биг Мак» — огромная тарелка, которая насыщает лучше бургеров. В соус льем немного рассола огурцов, получается — топ

Это очень удачный рецепт для тех, кто любит вкус фастфуда, но уже устал от тяжести после бургеров и картошки. Здесь все напоминает тот самый «Биг Мак»: сочный соус, маринованные огурчики, сыр, мясо и хрустящий салат. Только вместо булок — айсберг, а вместо жирных котлет — обжаренный куриный фарш. Получается большая, сытная и очень вкусная тарелка, после которой нет ощущения «диетической еды».

Главный секрет здесь — соус. Йогурт, томатная паста, горчица и немного рассола от огурцов дают тот самый вкус, из-за которого обычно идут в фастфуд. А свежие овощи делают салат сочным и легким одновременно.

Для приготовления понадобится: айсберг — 1/2 кочана, куриный фарш — 300 г, помидоры — 2 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., красный лук — 1/4 шт., сыр — 50 г. Для соуса: густой йогурт — 3 ст. л., томатная паста — 1 ч. л., горчица — 1 ч. л., рассол от огурцов — 1–2 ч. л.

Куриный фарш обжарьте до румяности, слегка посолите и поперчите.

Айсберг крупно нарежьте и выложите в большую миску. Добавьте помидоры, маринованные огурцы и тонко нарезанный красный лук.

Для соуса смешайте йогурт, томатную пасту, горчицу и немного огуречного рассола.

Добавьте к салату теплый фарш, полейте соусом и сверху посыпьте тертым сыром.

Автор Ольга Шмырева уже приготовила такой салат и удивилась, насколько сильно соус напоминает вкус бургеров из фастфуда. При этом салат получается очень свежим, сочным и действительно сытным. Кстати, если добавить немного копченой паприки в фарш, вкус становится еще ближе к тому самому «Биг Маку».

