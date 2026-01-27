Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Чем полезен салат айсберг и почему диетологи называют его продуктом № 1

Чем полезен салат айсберг Чем полезен салат айсберг Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салат айсберг долгое время считался просто хрустящим дополнением к бургерам и закускам. Однако в последние годы отношение к нему изменилось. Диетологи все чаще называют айсберг одним из самых удобных и безопасных продуктов для ежедневного питания — особенно для тех, кто следит за весом и пищеварением.

Почему айсберг называют продуктом № 1

Главное преимущество салата айсберг — его высокая гидратация. Он почти на 95% состоит из воды, что помогает поддерживать водный баланс и снижать общую калорийность рациона без чувства голода.

Этот салат — хороший источник фолиевой кислоты (витамин В9) и витамина К, который важен для свертывания крови и здоровья костей.

При этом айсберг отлично насыщает за счет объема и хруста. Диетологи отмечают: жевание плотных листьев дает сигнал насыщения быстрее, чем мягкая зелень, что помогает есть меньше и осознаннее.

Польза салата айсберг для организма

Несмотря на репутацию «пустого» продукта, айсберг содержит витамины A, C и K, фолиевую кислоту и калий. Он поддерживает работу сердца, участвует в обмене веществ и способствует нормальной свертываемости крови.

Клетчатка в составе салата мягкая и не раздражает слизистую, поэтому айсберг часто рекомендуют людям с чувствительным желудком, гастритом вне обострения и тем, кто плохо переносит грубую зелень.

Почему айсберг удобен для ежедневного меню

Айсберг практически не имеет выраженной горечи и легко сочетается с любыми продуктами — от мяса и рыбы до фруктов и сыров. Он не перебивает вкус блюда, а лишь добавляет свежесть и текстуру.

Еще один плюс — айсберг долго остается свежим. В отличие от листовых салатов айсберг дольше хранится в холодильнике и сохраняет хруст даже после нарезки. Плотный кочан сохраняет свежесть в холодильнике до двух недель, что выгодно отличается от нежной руколы или шпината.

Как готовить айсберг Как готовить айсберг Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Кому айсберг особенно полезен

Диетологи часто советуют айсберг людям, которые снижают вес или возвращаются к легкому питанию после праздников. Он помогает увеличить объем порции без лишних калорий. Айсберг содержит много воды и мало клетчатки по сравнению с руколой или кале, поэтому его часто рекомендуют людям с чувствительным желудком, СРК или тем, кто восстанавливается после операций. А еще айсберг содержит лишь 14 ккал на 100 г, что даже меньше, чем у пекинской капусты. Прекрасный выбор для увеличения объема порции без лишних калорий.

Также айсберг подходит детям и пожилым людям — его легко жевать, он не вызывает раздражения и редко провоцирует вздутие.

Айсберг подходит людям с чувствительным желудком, но злоупотреблять им все же не стоит.

Как правильно есть салат айсберг

Лучше всего употреблять айсберг в свежем виде. Листья рекомендуется не резать ножом, а рвать руками — так они дольше остаются хрустящими и не темнеют.

Заправки стоит выбирать легкие: оливковое масло, йогурт, лимонный сок. Тяжелые соусы нивелируют диетическую пользу продукта.

Айсберг отлично подходит для салатов, сэндвичей, рулетов, а также как замена хлебу или лавашу в легких закусках.

Золотые правила выбора и использования салата айсберг от диетологов

  • Микс — это сила. Комбинируйте его с более питательной зеленью: шпинатом, руколой, романо, кресс-салатом. Айсберг добавит объем и хруст, а темная зелень — витамины.

  • Основа для белкового блюда. Используйте его как сочную и нейтральную основу для курицы, тунца, яиц, нута или фасоли. Так вы создадите сбалансированное блюдо.

  • Выбирайте плотные кочаны. Кочан должен быть тяжелым для своего размера, с плотно прилегающими светло-зелеными листьями без потемнений.

Как сделать очень полезную пасту Амосова дома, читайте у нас на сайте.

