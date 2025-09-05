Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 17:10

В овощах нашли вещество с мощным противораковым действием

CRM: зеаксантин из овощей усиливает иммунные клетки и борется с опухолями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Биоактивное вещество зеаксантин, которое присутствует во многих овощах, обладает мощным противораковым действием, сообщает Cell Reports Medicine со ссылкой на исследование Чикагского университета. Эксперимент показал, что оно усиливает активность иммунных клеток, способных распознавать и уничтожать опухолевые клетки (CD8+T-лимфоцитов).

Мы с удивлением обнаружили, что зеаксантин, уже известный своей ролью в поддержании здоровья глаз, обладает совершенно новой функцией, усиливая противоопухолевый иммунитет. Наша работа показывает, что простой пищевой нутриент может дополнять и усиливать передовые методы лечения рака, такие как иммунотерапия, — отметил профессор Чикагского университета Цзин Чен.

Активность зеаксантина продемонстрирована при меланоме, глиобластоме и множественной миеломе. Вещество улучшало результаты лечения при иммунотерапии, включая терапию CAR-T-клетками. Ученые считают, что этот эффект будет наблюдаться и у людей. Эксперты отмечают, что зеаксантина много в болгарских перцах, зеленом луке, кукурузе и кукурузной муке, капусте, зеленой репе, рукколе, шпинате и других зеленых салатах.

Ранее профессор естественных наук Игорь Берлинский заявил, что белок, клетчатка и витамины группы Омега снижают риски развития онкологии. По словам академика, белок нужен для деления клеток человеческого тела. Он уточнил, что его нехватка приведет к делению клетки с ошибками, из-за чего в будущем возникают болезни.

