Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Эти лепешки — настоящее спасение, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему душевного и сытного. Золотистые, с хрустящей ажурной корочкой и нежной серединкой, они легко заменят и гарнир, и самостоятельное блюдо. А поданные со сметаной, холодным соленым творогом или домашним вареньем, они становятся универсальным угощением на любой случай — от быстрого завтрака до дружеских посиделок.

Для приготовления вам понадобится: 5-6 крупных картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Для подачи идеально подойдет свежая сметана.

Картофель и луковицу очистите. Натрите их на мелкой терке в глубокую миску. Аккуратно отожмите лишний сок через марлю или руками — это сделает лепешки более хрустящими. В полученную массу добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя небольшие лепешки, и слегка прижимайте их лопаткой. Обжаривайте с каждой стороны по 3-4 минуты до румяного золотистого цвета. Готовые лепешки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими, обильно полив холодной густой сметаной.

